WINACTIE: Gratis naar Live On The Beach met Anouk

Na de uitverkochte editie van vorig jaar geeft Anouk, de meest succesvolle rockzangeres van Nederland, op veler verzoek deze zomer weer een groots concert op het strand van Scheveningen. Wil jij gratis bij deze eerste avond van Live On The Beach zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Wat is er nou leuker dat met je voeten in het zand en uitzicht op zee genieten van een volledig concert van Anouk? Het strandconcert vindt plaats op vrijdag 7 september. In het voorprogramma spelen de Haagse band Son Mieux en de Utrechtse groep Rondé.

Wil jij gratis naar het strandconcert van Anouk op Scheveningen? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Tickets kopen? Klik hier.

Waarom wil jij op vrijdag 7 september naar Anouk op het strand van Scheveningen?

