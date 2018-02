Haagse loverboy moet vijf jaar cel in

‘Rock Art’-expositie van nachtburgemeester René Bom op komst

‘Bom Rock Art’. Zo moet de nieuwe expositie van nachtburgemeester René Bom gaan heten die binnenkort te zien is bij Marcello’s Art Factory aan de Koningin Emmakade.

Het wordt een expositie met “bijzondere foto’s van scheidend nachtburgemeester René Bom. Een kijkje in de (Haagse) rock incrowd”, zegt hij zelf op Facebook. “Ik heb natuurlijk foto’s die anderen niet zo snel kunnen maken”, zei Bom op Den Haag FM. “Zo heb ik foto’s van Jamie Cullum en Bob Geldof op mijn fiets.”

René maakte door de jaren heen vooral veel foto’s op Parkpop en andere Haagse muziekfestivals en hield er een archief van rond de 40.000 foto’s aan over. “Ik heel veel materiaal. Morgen ga ik kiezen welke foto’s er in de expositie komen.” Bom Rock Art is van 23 maart tot 30 april te zien bij Marcello’s Art Factory.

Afscheid

René Bom neemt in maart vanwege zijn gezondheid afscheid als nachtburgemeester. De Haagse Nachtraad kiest dan een opvolger.

Luister hier naar het interview met nachtburgemeester René Bom op Den Haag FM.