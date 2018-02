Haags TV Journaal: Er kan in Den Haag geschaatst worden op natuurijs

Al 6.000 ondergrondse afvalcontainers in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft dinsdag de 6.000e ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) geplaatst.

Wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte kwam persoonlijk naar de Landréstraat in Loosduinen om het gevaarte in de grond te laten zaken. “Ondergrondse restafvalcontainers leveren een belangrijke bijdrage aan een schonere en leefbare stad”, zegt Revis. “Daardoor hoeven vuilniszakken niet meer op straat te staan en wordt vervuiling, zwerfafval en hiermee de samenhangende overlast van dieren voorkomen. Zo houden we gezamenlijk de straten en pleinen schoon. Daar heeft iedereen plezier van.”

De gemeente begin in 2009 met het installeren van de ORAC’s. De laatste 900 containers worden vanaf april geplaatst.

Foto: Inge van Mill