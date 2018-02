CDA presenteert actieplan voor Haagse banen

Het CDA presenteert dinsdag een actieplan voor Haagse banen. De partij hoopt na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart het plan in te kunnen brengen bij de onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur.

‘Werk, werk, werk’ heet het actieplan waarin de partij ruim 26 miljoen euro reserveert voor werkgelegenheid in het MKB, toerisme en de Scheveningse Haven. “De balans in de stad is zoek”, zegt CDA-lijsttrekker Karsten Klein (grote foto). “Als er iets is, wat Den Haag de komende jaren nodig heeft, dan is het dat veel meer mensen aan de slag gaan.” Op dit moment heeft zo’n 55 procent van de Hagenaars geen werk. “Ieder jaar gaat een kwart van de gemeentebegroting, zo’n 550 miljoen euro, op aan uitkeringen.”

Klein vindt dat het aantal mensen met een uitkering snel omlaag moet. “We kunnen niet langer onze ogen sluiten voor deze kwestie. Als je als politieke partij verantwoordelijkheid voor de stad neemt, dan moet je dit probleem durven aanpakken.” De afgelopen vier jaar is het aantal banen in Den Haag met 10.000 toegenomen. “Op deze voet wil ik verder”, aldus Klein.

“Extra congrescentrum bouwen”

In het actieplan staan tientallen ideeën om de werkgelegenheid te laten groeien. Zo is het aantal congressen in Den Haag al jaren groeiende. Het CDA wil daarom investeren in de bouw van een extra congrescentrum en een directe OV-verbinding met Rotterdam The Hague Airport. Ook moet Den Haag nog meer hoogwaardig toerisme gaan bieden. “Een evenement als het Mondriaanjaar leverde de stad zestig miljoen euro op en ook attracties als de Volvo Ocean Race en Legoland leveren groei en werkgelegenheid op.” Verder wil het CDA dat vergunningsaanvragen sneller worden behandeld, dat regels worden geschrapt en MKB’ers vaker opdrachten van de gemeente krijgen. “Bij aanbestedingen moet de gemeente zoveel mogelijk gebruik maken van de lokale ondernemerskracht.”