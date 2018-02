Den Haag FM op campagne in wijkcentrum Bokkefort in Loosduinen

Dancefestival Den Haag Outdoor breidt uit, voorverkoop start woensdag

Na de succesvolle eerste editie vorig jaar keert het dancefestival Den Haag Outdoor op zaterdag 18 augustus terug in het Zuiderpark. Woensdag begint de voorverkoop voor de tweede editie. Organisator Timo Bosman was dinsdagochtend te gast in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Vorig jaar trok de eerste editie van het festival duizenden mensen naar het Zuiderpark. “Den Haag was gewoon helemaal klaar voor een dancefestival in hun eigen stad. Er was van alles te beleven met foodstands en standjes, muziek voor elk wat wils. Dan komen de mensen wel. We hadden een heel divers publiek en dat is precies wat we willen”, aldus Bosman.

Het festival breidt dit jaar uit. “We krijgen een vijfde area”, verklapte Timo aan Den Haag FM. “Het Foute Karaoke Feest van Stay Classy Tattoo krijgt een eigen stage, waar onder anderen Dries Roelvink komt optreden.” De andere podia die er vorig jaar waren, keren weer terug. Op het housestage komt onder meer Dyna, DJ Licious uit België staat op het deephouse-stage, op de Asta-stage draait Erick E en op het techostage DJ Remy.

De voorverkoop start woensdag. Volgens Timo is er nu al veel belangstelling. “Ik verwacht dat de early bird tickets snel gaan, dus zorg dat je op tijd bent.” De volledige line-up wordt volgende maand bekendgemaakt. Den Haag FM is mediapartner van Den Haag Outdoor.

Luister hier naar het interview met Timo Bosman op Den Haag FM.