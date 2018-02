De schaatskoorts heerst in de stad: grote drukte op natuurijsbaan in Ockenburgh

Haal je schaatsen maar uit het vet, kleed je warm aan en zorg voor genoeg koek-en-zopie. Er kan namelijk weer geschaatst worden op natuurijs en dat laten Hagenaars zich geen twee keer zeggen. Grote drukte daarom op de ijsbaan van Landgoed Ockenburgh.

IJsmeester Mark Fossen is een aantal dagen druk bezig geweest om het ijs te controleren, maar vanaf nu is er dus groen licht. “Vanmorgen ben ik met mijn boormachine het ijs op gegaan om te kijken of het dik genoeg was. De eerste paar schaatsers waren toen al op het ijs. Goedgekeurd dus!”

Fossen denkt dat er tot en met aankomende woensdag geschaatst kan worden op de baan in Ockenburgh. “Er beginnen namelijk nu al zwakke plekken te ontstaan in het ijs en als het straks stopt met vriezen, gaat het niet lang mee duren voordat het ijs weg is.”