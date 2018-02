Den Haag FM op campagne in wijkcentrum Bokkefort in Loosduinen

Den Haag FM gaat in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op campagne. Elke woensdag tussen 15.00 en 18.00 uur gaat het radioprogramma Hou je Haags! op pad in de stad. Deze week zijn we te gast in wijkcentrum Bokkefort in Loosduinen.

In deze uitzending aandacht voor achterstallig onderhoud in heel Loosduinen. Hou je Haags! praat met kandidaatsraadslid Chris van der Helm (VVD) over een opknapbeurt voor Kraayenstein en met bewoner Marjolein Miks uit Houtwijk.

Rob praat ook met jongerenwerker Shailesh Ramnath en leden van de Jeugdraad Loosduinen over initiatieven en mogelijkheden voor de jongste bewoners van het stadsdeel.

Den Haag FM op campagne, woensdag 28 februari van 15.00 tot 18.00 uur op Den Haag FM.