Doe Maar gaat optreden in Haagse concertzaal Paard

De band Doe Maar gaat in het najaar weer toeren. Er staat onder meer een optreden gepland in de Haagse concertzaal Paard op dinsdag 20 november. De clubtour krijgt de naam ‘Er verandert nix’, vernoemd naar een regel uit het nummer ‘Het leven gaat door’ uit 1979.

“Toen wij ooit in Neerkant vol enthousiasme een Nederlandstalig bandje begonnen, hadden wij geen idee van het ongelofelijke avontuur dat ons te wachten stond. En als we nu, veertig jaar en een leven later, een liedje als ‘De bom’ zingen, lijkt het of het waar is: niets verandert echt”, zegt zanger Ernst Jansz. “We begonnen samen in clubjes en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om diezelfde clubs veertig jaar later weer aan te doen”, vult mede-zanger Hennie Vrienten aan. De voorverkoop voor het Paard-concert start komende vrijdag 2 maart om 10.00 uur.

In hun hoogtijdagen, begin jaren tachtig, ontketende Doe Maar een rage in Nederland die vergelijkbaar was met die van The Beatles. Ze scoorde hit na hit zoals ‘Doris Day’, ‘Is dit alles’ en ‘De bom’. Vorig jaar gaf de groep nog een uitverkocht concert tijdens Live on the Beach op het strand van Scheveningen.

Grote foto: William Rutten