Engelstalig verkiezingsdebat in Dutchbuzz op Den Haag FM

In het radioprogramma Dutchbuzz op Den Haag FM is dinsdagavond tussen 22.00 en 23.00 uur een Engelstalig verkiezingsdebat te horen. Het programma wordt daarna op 6, 13 en 20 maart herhaald.

Dutchbuzz is een programma dat zich richt op de internationale gemeenschap in onze stad. Aan bod tijdens het debat komen thema’s die door deze groep als relevant zijn aangegeven, zoals cultuur en onderwijs, Den Haag studentenstad, vluchtelingenbeleid en integratie, veiligheid, het legaliseren van hennepteelt en milieu en natuur. Deelnemende politici zijn Andrew van Esch (D66), Nan Su (VVD), Peter Bos (Haagse Stadspartij), Lobke Zandstra (PvdA) en Sanne Westra (GroenLinks). Het radioprogramma wordt gepresenteerd door Lily-Anne Stroobach en Zoe Buis.

Expats in Nederland mogen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. In Den Haag wonen naar schatting 50.000 expats. “De gemeenteraad heeft besloten om in het kader van opkomstbevordering dit keer geen doelgroepen apart te bedienen”, laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten. “Met expats of andere groepen wordt dus niet apart gecommuniceerd.”