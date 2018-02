Fotografe maakt serie over Haagse koffiehuizen

De Haagse fotografe Milene van Arendonk is bezig met een fotoserie over de Haagse koffiehuizen. Het is haar bedoeling om elk koffiehuis in de stad te fotograferen.

“Ze hebben allemaal hun eigen cultuur en stamgasten”, vertelt Milene op Den Haag FM. “Maar ze zijn allemaal even gezellig. Als ik een foto maak van de buitenkant bieden ze me al koffie aan.” De fotografe wil elk koffiehuis in Den Haag van binnen en buiten fotograferen. Uiteindelijk wil ze er een boek van maken. “In 1999 is er al een boek over koffiehuizen verschenen. Maar die is inmiddels gedateerd.”

Voorlopig verzamelt ze de foto’s nog op Facebook. Milene had al een Facebookpagina met foto’s van Den Haag. Inmiddels heeft ze daar bijna drieduizend volgers.

Foto: Milene van Arendonk

Luister hier naar het interview met Milene van Arendonk op Den Haag FM.