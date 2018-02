Lichaam vermiste Orlando gevonden in water bij Ypenburg

Het lichaam van de vermiste zeventienjarige Orlando Boldewijn is maandagavond gevonden in het Böttgerwater in Ypenburg. Politie en duikers waren daar sinds maandagmiddag op zoek naar de vermiste jongen uit Rotterdam.

De politie had “concrete informatie”, waardoor zij op een gerichte plek in het water konden zoeken. Aan het begin van de avond werd het lichaam van de jongen aangetroffen. Uit sectie moet blijken hoe Orlando om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat.

Dating-app

Orlando verdween op 18 februari nadat hij een afspraak had gehad via een dating-app in Den Haag. De man met wie Orlando een afspraak had, vertelde de politie dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater. De politie zegt de man waarmee Orlando een afspraak had niet als verdachte te zien, maar als getuige.

Afgelopen zondagavond sloeg de politie alarm om de vermissing van de jongen. De politie hield er toen al rekening mee dat de jongen iets was overkomen.

Foto: politie Rotterdam