‘Meisje met de parel’ maakt tijdelijk plaats voor replica

In het Mauritshuis hangt de komende twee weken een replica van het ‘Meisje met de Parel’. Het echte schilderij van Johannes Vermeer wordt namelijk sinds maandag onderzocht.

Een team van onderzoekers is de komende twee weken druk bezig met het verzamelen van data. Middenin de Gouden Zaal van het Mauritshuis staat een glazen kooi waarin de onderzoekers werken. Bezoekers kunnen dus meekijken.

Het echte schilderij is wel te zien, maar alleen vanaf een afstand en van achter glas met alle high tech apparatuur eromheen. Er is dus ook een replica van het schilderij gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf in Limburg. Daar kan je wel dichtbij komen.