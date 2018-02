Engelstalig verkiezingsdebat in Dutchbuzz op Den Haag FM

Nog 90.000 euro nodig voor Boomhuttenclub in Boekhorststraat

Vrijdag loopt de crowdfundingsactie voor de Boomhuttenclub af. Er is nog 90.000 euro nodig om alle plannen uit te kunnen voeren. Tot nu toe is 35.000 euro opgehaald.

In de Boekhorstraat wordt het voormalige Broekenhuis verbouwd tot een binnenspeeltuin waar kinderen lekker kunnen spelen en klauteren terwijl hun ouders of verzorgers genieten van een hapje en een drankje.

In 2016 schreven City Mondial, De Posthoorn en Staedion een prijsvraag uit voor het leegstaande pand. Het idee voor de Boomhuttenclub van Raban Josemans en Kim Slabbers won de eerste prijs. “Het wordt een tweede thuis waar je zelf even tot rust kan komen, tijd hebt voor een goed gesprek of het lezen van de krant”, vertelt Raban. Kim: “Waar je geen aparte kindermenu’s krijgt, maar ‘anderhalve porties’ zodat je kind samen met jou eet.”

Wethouder Joris Wijsmuller gaf een jaar geleden het startsein voor de verbouwing van het complex. Het pand is bijna klaar voor oplevering. Als alles goed blijft gaan, gaat de Boomhuttenclub in mei open. Staedion bouwt dan nog wel even door aan vijf sociale woningen boven de winkel.