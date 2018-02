Poepbacteriën op eettafel: Vakantiepark Kijkduin scoort slecht in onderzoek Consumentenbond

Vakantiebungalows worden vaak niet goed schoongemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van De Consumentenbond. Stof, schimmel, beestjes, maar ook vlekken op matrassen en zelfs poepbacteriën zijn geen uitzondering. Ook bij Vakantiepark Kijkduin van Roompot is het volgens de onderzoekers goed mis.

De bond onderzocht op dertig Nederlandse vakantieparken één huisje en beoordeelde veertien van die huisjes als “niet schoon genoeg”. In de bungalow op Kijkduin kwam een waslijst aan onhygiënische zaken aan het licht: de vloer van de woonkamer was vooral onder de bank niet schoon, ook lag er een glasscherf. In de stoffige slaapkamers lag er troep onder het bed. Bovendien zaten er grote vlekken op de hoofdkussens. De badkamer was er met een “voelbaar aangekoekte” wastafel en druipsporen op de toiletpot niet veel beter aan toe.

Diarree

In de helft van de onderzochte bungalows de poepbacterie E.coli aangetroffen. De onderzoekers troffen in de bungalow in Kijkduin de bacterie aan op de eettafel. E.coli komt

voor in de darmen van mensen en dieren. Wie ermee in aanraking komt, kan daar misselijk van worden of diarree van krijgen.

Roompot Vakanties, eigenaar van het bungalowpark in Kijkduin, probeerde publicatie van dit onderzoek tegen te houden, maar werd onlangs door de rechter in het ongelijk gesteld. Het bedrijf laat weten verrast en geschrokken te zijn door de berichtgeving. Het vakantiepark plaatst kritische kanttekeningen bij het onderzoek, maar neemt de resultaten serieus.