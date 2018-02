De schaatskoorts heerst in de stad: grote drukte op natuurijsbaan in Ockenburgh

PvdA: Hondenbelasting blijft nodig in Den Haag

De Haagse afdeling van de PvdA wil de belasting voor hondenbezitters in onze stad hoe dan ook behouden. Steeds meer gemeenten in Nederland stoppen met het heffen van hondenbelasting. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Veel Hagenaren ondervinden hinder van hondenpoep. Dan moet je er dus voor zorgen dat het opgeruimd wordt en dat er borden komen”, zei lijsttrekker Martijn Balster tegen Den Haag FM.

In onze stad betalen hondeneigenaren dik honderd euro om de gemeenschappelijke kas te spekken. Balster stelt dat die bijdrage hard nodig is om de hondenhinder in onze stad tegen te gaan. “Het geld wordt besteed aan hondenveldjes, handhaving en bakken om de drollen in op te ruimen.” De lijsttrekker is zelf ook met regelmaat slachtoffer van een bolus geweest. “Ik zal niet ontkennen dat ik er ook nog weleens in een hondendrol sta. En dat is niet prettig.”

Voorzitter Leo Pronk van Wijkberaad Duindorp hoopt ook op een instandhouding van de hondenbelasting. In Duindorp hebben bewoners vaker last van poep op de stoep. “Ik ben heel erg blij zijn dat het hondenpoepkarretje in Duindorp rondrijdt. Volgens mij heeft iedereen echt schijt aan het opruimen van de drollen.” Toch hoopt Leo dat de gemeente meer hondenpoephandhavers inzet. “Ik zie de handhavers vaak alleen maar in de auto zitten en rondjes rijden en ook nog op de verkeerde tijdstippen. Het probleem is juist dat ze die hond moeten zien poepen om een bon uit te delen. Als ze ’s ochtends om acht uur komen, dan kunnen ze vast een baasje op heterdaad betrappen”, aldus Leo Pronk.



Luister hier naar het interview met Martijn Balster op Den Haag FM.



Luister hier naar het interview met Leo Pronk op Den Haag FM.