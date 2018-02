Aandacht voor Orlando Boldewijn, ambulancemedewerkers en andere hulpverleners in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan de dood van Orlando Boldewijn. De zeventienjarige jongen werd maandag levenloos gevonden in het water bij Ypenburg. Hij was ruim een week vermist na een afspraakje in Den Haag. Is er sprake van een ongeluk, een zelfgekozen einde of is de scholier het slachtoffer van een misdrijf?

Verder praten we over de protesten door ambulancemedewerkers. Het personeel van de Haagse ambulancediensten voerde onlangs actie omdat ze onder andere de werkdruk te hoog vinden. Ook zou binnen de ambulancezorg een angstcultuur heersen. Spoedeisende Hulp-verpleegkundige Friso Raemaekers doorbreekt het stilzwijgen en vertelt in het radioprogramma over de problemen waar zijn collega’s tegenaan lopen.

In Dossier Mastenbroek ook een gesprek met Carla van Viegen die sinds 2007 fractievoorzitter is van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Ze is trots dat de inzet van politie- en brandweermensen zich niet alleen beperkt tot het redden van mensen, maar ook van dieren. Haar partij reikt zelfs oorkondes uit aan heldhaftige dierenvrienden bij de hulpdiensten.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.