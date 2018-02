Doe SoSjaal: Kleed een standbeeld aan voor iemand die het koud heeft

De Haagse Stadspartij in de Haagse gemeenteraad is een actie gestart om dak- en thuislozen ene hart onder de riem te steken, en een muts op hun hoofd.

“De daklozen in de stad hebben het bij deze temperaturen extra zwaar”, zegt kandidaat-raadslid Joy Falkena, die als Straatconsulent werkt als belangenbehartiger voor dak- en thuislozen en verslaafden in Den Haag. “Ze kunnen terecht bij de nachtopvang in de Zilverstraat, maar staan elke ochtend op straat waarna het zeven kilometer lopen is naar het centrum voor een warm kopje koffie bij de dagopvang.”

De Haagse Stadspartij vindt dat er voor de daklozen in de stad vooral nu, maar eigenlijk altijd, 24-uurs opvang moet zijn. “Om hier aandacht voor te vragen zijn verschillende standbeelden in de stad aangekleed met mutsen en sjaals. We roepen iedereen op om dit ook te doen”, aldus Falkena. “Alle daklozen verdienen bij deze temperatuur warmte. Elke dakloze moet bij deze temperaturen eigenlijk een pakket krijgen met een sjaal, muts, warme sokken en handschoenen.”