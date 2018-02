Geen plek meer bij Debat Duurzaam Den Haag; volgt het op Den Haag TV

De verkiezingsbijeenkomst van de Stichting Duurzaam Den Haag, komende donderdag 1 maart in het Nutshuis, kan op veel belangstelling rekenen. Zoveel zelfs, dat er geen plek meer is bij het debat voor mensen die nog geen plek hebben gereserveerd. Gelukkig zendt Den Haag TV het verkiezingsdebat live uit.

Op 21 maart wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Duurzaam Den Haag wil bewoners en ondernemers een podium bieden om hun ideeën onder de aandacht te brengen van lijsttrekkers – en elkaar – en om mensen in de stad te informeren over belangrijke duurzaamheidsthema’s. “De bewoners gaan hun dromen op het gebied van duurzaamheid delen en dan kunnen de politici vertellen wat zij eraan gaan doen”, vertelde directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Onder begeleiding van de Debatmeesters wordt donderdag gesproken over thema’s als schone energie, groen in de wijk, Haagse Krach (ruimte voor lokale initiatiefnemers van onderaf) en duurzaam ondernemen. Aan het debat wordt meegewerkt door Karsten Klein (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Robert van Asten (D66), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Rachid Guernaoui (Groep de Mos), Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), Martijn Balster (PvdA) en Boudewijn Revis (VVD).

De verkiezingsavond in het Nutshuis start om 19.00 uur. Den Haag TV zendt vanaf 19.30 uur live uit.

Luister hier naar het interview met Heleen Weening op Den Haag FM.