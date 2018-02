Golden Earring geeft opnieuw strandconcert tijdens Live On The Beach

Net als twee jaar geleden geeft de Haagse rockband Golden Earring ook dit jaar een concert tijdens Live On The Beach op het strand van Scheveningen. Het strandconcert is op donderdag 6 september. In het voorprogramma speelt de Haagse groep Friends Of The Family.

“Voor ons blijft het Scheveningse strand een te gekke plek om te spelen”, zegt Earring-drummer Cesar Zuiderwijk. “De laatste keer in 2016 ging ‘het dak eraf’ en het moet wel heel raar lopen als dat nu niet weer gaat gebeuren.” Vorige week maakte de organisatie van Live On The Beach al bekend dat op vrijdag 7 september zangeres Anouk optreedt op het strand van Scheveningen. Net als de Golden Earring wordt daarmee eerder succes herhaald. Anouk stond vorig jaar al op hetzelfde podium.

Live on the Beach is dit jaar voor het eerst drie dagen in plaats van twee. Behalve op de vrijdag en zaterdag zijn er ook concerten op de donderdag. Voor het concert van de Golden Earring zijn 20.000 kaarten beschikbaar met een uitloop naar 25.000. Ze kosten 37,50 euro en gaan vrijdag om 10.00 uur in de verkoop op Liveonthebeach.nl.

2.000 drummers

Drummer Cesar Zuiderwijk staat op zondagmiddag 9 september opnieuw op het Scheveningse strand. Samen met 2.000 drummers probeert hij dan een plek in het Guinness Book of Records te krijgen door een gezamenlijk concert te geven. In 1992 deed Zuiderwijk iets soortgelijks met duizend drummers aan de Maas.

Luister hier naar een interview met organisator Arwin Touw op Den Haag FM.