Haagse politie heeft handen vol aan verwarde personen

In Den Haag werden vorig jaar relatief de meeste meldingen over verwarde personen gedaan van het land. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die de situatie “zorgelijk” noemt.

In 2017 is een recordaantal incidenten gemeld bij de politie met verwarde personen: 83.500 meldingen. In Den Haag lag dat aantal in 2017 op 4.633, terwijl dat er een jaar eerder 3.234 meldingen waren: een stijging van 43,3 procent. De politie noemt niet alleen de stijging in aantal meldingen zorgelijk, maar krijgt ook de indruk dat de ernst van de incidenten toeneemt.

Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die binnen de politie verantwoordelijk is voor personen met verward gedrag, stelt dat er lokaal te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. “Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften en moet goed toegankelijk zijn”, volgens Aalbersberg. “Er moet echt fundamenteel iets veranderen.”