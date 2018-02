Golden Earring geeft opnieuw strandconcert tijdens Live On The Beach

Schaatsbaan Zuiderpark vernield: “500 vierkante meter ijs beschadigd; hartelijk dank”

De schaatsbaan in het Zuiderpark is dinsdagmiddag vernield. Naar schatting is er vijfhonderd vierkante meter ijs moedwillig beschadigd, zo staat op Facebook. “Waarom zijn er mensen die dit plezier voor anderen willen vergallen?”

Op de Facebookpagina van het Zuiderpark staat dat mensen van OmniGroen aanwezig waren de vandalen weg te houden, maar zijn zij weggegaan toen de situatie escaleerde. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. “De conditie van het ijs was goed op weg”, laten de organisatoren weten. “Dus wie hier verantwoordelijk voor is, hartelijk dank.”

Woensdagochtend wordt de precieze schade aan de ijsbaan vastgesteld. “We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat de schade te overzien is.”

Grote foto: Zuiderpark Den Haag (Facebook)