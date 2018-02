Joris Wijsmuller donderdag te gast bij Haagse Ochtendradio op Den Haag FM

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart schuiven de komende weken verschillende lijsttrekkers aan in het programma Haagse Ochtendradio. Donderdag is het de beurt aan Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP).

Wijsmuller zit sinds 1998 voor de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. Eerst als eenmansfractie, maar de laatste jaren zat zijn partij in de lift. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 boekte hij een grote winst en steeg van twee naar vijf zetels. Zijn partij stapte in de coalitie en Wijsmuller werd wethouder. Hij beheert sindsdien de portefeuille Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor lastige dossiers, zoals de bouw van het Cultuurcomplex op het Spuiplein.

De HSP staat volgens de laatste peilingen op twee zetels. Met verkiezingsspeerpunten als het planten tienduizenden nieuwe bomen in de stad, meer aandacht voor fietsers en voetgangers en fors meer geld voor cultuur hoopt de partij dit aantal nog op te kunnen krikken.

Meer lijsttrekkers

De komende tijd schuiven er meer lijsttrekkers aan bij Haagse Ochtendradio. Maandag is Boudewijn Revis (VVD) te gast, gevolgd door Richard de Mos (Groep de Mos), die donderdag 8 maart langskomt.