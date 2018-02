Rondje Den Haag: Newtonplein gaat op de schop

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren om te praten over wat er de komende tijd in het stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Annette de Graaf, de stadsdeeldirecteur in Segbroek. “Het Newtonplein gaat op de schop. We willen daar samen met de bewoners een mooi plan voor maken. Het is een van de weinige pleinen in Valkenbos waar je echt elkaar goed kunt ontmoeten. Ik nodig iedereen uit om naar de bewonersavonden te komen om daar ideeën voor te bedenken. In het tweede deel van dit jaar gaan we het plein herinrichten.”

Luister hier naar het interview met Annette de Graaf op Den Haag FM.