Werkzaamheden landgoed Meer en Bos afgerond

De opknapbeurt van landgoed Meer en Bos is afgerond. Het afgelopen jaar zijn onder meer de paden hersteld en nieuwe bomen en bloemen geplant. De afronding van de werkzaamheden werd woensdag samen met omwonenden en kinderen van kinderdagverblijf Paddestoel gevierd.

Het huidige gebied is een restant van een landgoed dat dateert uit de zeventiende eeuw. De wal, die rondom het Meer en Bos staat, was aan onderhoud toe en is gestut. De paden zijn met nieuwe grond verbeterd, zodat ze ook met nat weer goed begaanbaar blijven, ook zij er twee nieuwe trappen gebouwd. Verder zijn nieuwe bomen en bloembollen geplant.

Wethouder Boudewijn Revis is blij dat de bewoners het problemen met het landgoed hebben aangekaart bij de gemeente. “Het is echt prachtig geworden. Zeker in het voorjaar, wanneer alles weer in bloei staat, is het meer dan de moeite waard om dit landgoed te bezoeken.”

Foto: Valerie Kuypers