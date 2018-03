Eric de Vroedt, Gloria Wekker en Sinan Can kiezen films op Movies that Matter Festival

Voor het programma ‘Weapon of Choice’ van het Movies of Matter Festival in Den Haag is een vijftal prominente Nederlanders gevraagd een film te kiezen waarvan zij vinden dat iedereen die gezien moet hebben.

Emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit Gloria Wekker koos voor ‘Daughters Of The Dust’, de eerste grote bioscooprelease van een zwarte vrouwelijke filmmaker. Onderzoeksjournalist en programmamaker Sinan Can gaat voor de magische speelfilm ‘The Fall’. ‘Delicate Balance’ over Uruguay is de keuze van presentator Nadia Moussaid. Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, laat met de documentaire ‘Albatross’ het effect van plastic zien. De documentaire ‘So Help Me God’, over een onconventionele Brusselse onderzoeksrechter is de keuze van artistiek leider van Het Nationale Theater in Den Haag, Eric de Vroedt. Voorafgaand aan de vertoning van de gekozen films worden worden zij in de filmzaal live geïnterviewd over hun leven, werk en keuze voor de film.

Met ‘Weapon of Choice’ wil het Movies that Matter Festival impact die een film kan hebben laten zien. Het festival vindt plaats van 23 tot en met 31 maart in het Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui. In totaal zijn zo’n zeventig speelfilms en documentaires te zien over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek. Den Haag FM is de lokale mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl