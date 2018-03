GroenLinks wil in vier jaar 50.000 Haagse woningen duurzaam maken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart presenteren veel politieke partijen hun plannen voor Den Haag in de komende vier jaar. Zo presenteert GroenLinks deze week een ‘aanvalsplan‘ om in vier jaar tijd 50.000 Haagse woningen duurzaam te maken. De grootschalige operatie is vooral gericht op wijken waar veel huizen in slechte staat zijn en de leefbaarheid achterblijft zoals Escamp, Laak, Moerwijk en Spoorwijk.

“Den Haag moet koploper worden op gebied van duurzaamheid”, zegt lijsttrekker Arjen Kapteijns. “Hier ligt een kans die we moeten aangrijpen. Goede intenties zijn niet genoeg, we moeten het lef hebben om het nu ook gewoon te doen.” De partij wil in de wijken ook meteen in overleg met bewoners de buitenruimte verbeteren door versteende pleinen aan te pakken en extra bomen te planten. “Zo willen we een kwaliteitsimpuls geven aan Den Haag Zuidwest, Laak en Spoorwijk en de verschillen in de stad verkleinen.”

Om de verduurzaming van de woningen mogelijk te maken moet er een duurzaamheidsfonds komen. GroenLinks wil dat de gemeente hier honderd miljoen euro voor uittrekt. Verder moet het fonds aangevuld worden door het Rijk, Europese Unie, energiebedrijven, banken, beleggers en woningbouwcorporaties. De ambitie is om totaal 500 miljoen euro vrij te maken.