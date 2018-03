Haagse Stadspartij: “We zijn er voor iedere Hagenaar”

De Haagse Stadspartij wil dat de bewoner meer te vertellen krijgt in de stad. Dat vertelde oprichter en lijsttrekker Joris Wijsmuller donderdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. De lijsttrekker zit al sinds het ontstaan van de partij in 1998 de Haagse gemeenteraad. Sinds 2014 zat hij als wethouder voor het eerst in het stadsbestuur.

“We willen bewoners veel meer een stem geven”, vertelt Wijsmuller. “We willen veel meer ruimte voor bewonersinitiatieven, dat willen we al twintig jaar. Daar maakt onze partij het verschil. De Haagse Stadspartij is er voor iedere Hagenaar.”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart schuift elke maandag en donderdag een lijsttrekker aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aankomende maandag is Boudewijn Revis, lijsttrekker van de VVD te gast.

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.