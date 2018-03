Opnieuw overval op avondwinkel Sunny in Morgenstond

De avondwinkel Sunny aan de Holtenstraat is woensdagavond weer overvallen. Iets na 22.30 uur kwamen twee personen met bedekte gezichten de winkel in Morgenstond binnen.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er bij de overval wapens gebruikt. Er is niets bekend over de toestand van de eigenaar van de winkel. Er zijn in ieder geval geen gewonden gemeld. De daders sloegen zonder buit op de vlucht. De politie is nog op zoek naar de daders.

Avondwinkel Sunny is niet voor het eerst slachtoffer van een overval. In 2012 was de winkel ook al doelwit. De zeventienjarige dader van die overval richtte een vuurwapen op de eigenaar, maar kon dezelfde avond nog aangehouden worden in zijn woning.