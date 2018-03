Personeelstekort en falende ‘systemen’ bij 112-meldkamer

Het personeel van de Haagse ambulancediensten voerde onlangs actie omdat ze onder andere de werkdruk te hoog vinden. Ook zou binnen de ambulancezorg een angstcultuur heersen. Spoedeisende Hulp-verpleegkundige Friso Raemaekers doorbrak woensdag op Den Haag FM het stilzwijgen en vertelde in het radioprogramma Dossier Mastenbroek over de problemen waar zijn collega’s tegenaan lopen. Raemaekers wil een lans breken voor zijn collega’s die niet durven te praten over de problematiek in de ambulancezorg.

Met name op de ambulances in de Haagse regio zijn er volgens Raemaekers ontzettend veel problemen. “Allereerst is er een personeelstekort waardoor de werkdruk enorm is opgelopen. Daarnaast is het werk van professionals op de 112-meldkamer voor een deel overgenomen door allerlei ‘systemen’. Dat zorgt ook voor problemen. De griepepidemie is een goed voorbeeld: daar heb je natuurlijk geen ambulance voor nodig. Maar het gebeurt dat ambulancepersoneel de straatstenen eruit rijden om vervolgens bij een slachtoffer te komen die met een koffertje bij de deur staat en het idee heeft met de taxi naar het ziekenhuis te kunnen.”

Raemakers snapt maar al te goed dat er wordt geprotesteerd, maar benadrukt dat het nooit ten kosten zal gaan van hulpverlening. Toch sluit hij nieuwe stiptheidsacties acties niet uit. Ook omdat veel personeelsleden een betere CAO willen. Momenteel zitten de vakbonden weer om de tafel en zijn de protesten tijdelijk opgeschort.

Luister hier naar het interview met Friso Raemaekers op Den Haag FM.