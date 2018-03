UPDATE: Utrechtsebaan weer volledig open na ijsvorming

Meer in

De Utrechtsebaan (A12) is weer vrijgegeven. De weg was donderdagochtend in beide richtingen afgesloten door ijsvorming op het wegdek, meldt Rijkswaterstaat.

In een viaduct boven de Utrechtsebaan was een waterleiding gesprongen. Volgens Rijkswaterstaat kwam het water rond 6:00 uur met bakken naar beneden. Rijkswaterwaterstaat heeft een speciale machine ingezet, die heet water onder het ijs pompte en het vervolgens opzoog.

De weg is afgesloten tussen het Prins Clausplein en het Malieveld. Om 11.00 uur werd de Utrechtsebaan weer vrijgegeven.