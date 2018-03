Broedplaatsen en Film Atelier in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan onder meer broedplaatsen in de stad en aan het jonge Haagse initiatief Film Atelier.

De voorbije jaren zijn in Den Haag veel nieuwe broedplaatsen gekomen. In de studio praten we hierover met Remco Osório Lobato van Stroom, Pietertje van Splunter van broedplaats Quartair en gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Verder aandacht voor het jonge initiatief Film Atelier Den Haag. Het atelier organiseert onder meer lezingen over de filmhistorie. Initiatiefnemer Elisa Mutsaers en ‘wandelende filmencyclopedie’ Erik Daams werpen in Kunstlicht hun eigen blik op film.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.