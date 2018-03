WINACTIE: Gratis naar Live On The Beach met Anouk

De Maaltijd Express genomineerd als meest sociale ondernemer van Den Haag

De gemeente Den Haag organiseert ook dit jaar een verkiezing van de ‘meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag’. Een van de drie kanshebbers is De Maaltijd Express. “Wij koken dagelijks verse maaltijden voor ongeveer veertig senioren. De maaltijden worden bereid door jongeren, mensen met Stipbanen en andere mensen die bij ons werkervaring op kunnen doen.”

Drie Haagse ondernemingen worden met de nominatie beloond voor hun inzet om mensen die zelf minder makkelijk aan werk komen, toch aan een baan te helpen. De andere kanshebbers zijn: HaagseZwam, een bedrijf dat oesterzwammen kweekt op koffiedik. Onzichtbaar Den Haag, dat ervaringsdeskundigen inzet op het gebied van dakloosheid, schulden en gezondheidszorg. Tijdens de Werktop op 15 maart wordt de winnaar bekendgemaakt. Vorig jaar won het bedrijf Happy Tosti de wedstrijd.

In het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM was Henk Tramper, van huis uit kok, van De Maaltijd Express te gast. “Het is hartstikke leuk om mensen op te leiden. Ik ben heel trots als mensen uitstromen naar een betaalde baan. Maar lekker koken en gezond eten aan senioren bieden vind ik net zo belangrijk.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Henk Tramper op Den Haag FM.