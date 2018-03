Drummer Cesar Zuiderwijk opent Ringen aan Zee

De Haagse drummer Cesar Zuiderwijk opent zaterdag het zandkunstwerk Ringen aan Zee. Het bijzondere strandlandschap is onderdeel van Feest Aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen.

“Het wordt een spektakel met lopende drummers”, vertelt Zuiderwijk op Den Haag FM. “Het is een voorproefje op onze recordpoging in september.” De 69-jarige drummer doelt op zijn poging om met 2.000 drummers een concert te geven op het strand van Scheveningen. Zuiderwijk is sowieso veel op het Scheveningse strand te vinden dit jaar. Op donderdag 6 september keer hij met de Golden Earring terug voor het Live on the Beach concert.

De feestelijke opening van het kunstwerk ‘Ringen aan Zee’ is op zaterdag 3 maart om 15.00 uur.

Luister hier naar het gesprek met Cesar Zuiderwijk op Den Haag FM.