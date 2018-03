750 gezinnen in de kou door storing zeewarmtecentrale in Duindorp

“Duurzaamheid hot topic in aanloop naar verkiezingen”

Duurzaamheid blijkt in aanloop naar de verkiezingen een “hot topic”. Dat zegt Heleen Weening, de directeur van Duurzaam Den Haag. Meer dan honderd bewoners en ondernemers spraken donderdag in het Nutshuis met politieke partijen over duurzame initiatieven in de stad. “Het was een mooie avond waarin duidelijk werd hoeveel Haagse Krach Den Haag kent”, aldus Weening.

Duurzaam Den Haag organiseerde de avond vooral om ideeën van initiatiefnemers onder de aandacht te brengen van de lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Schone energie, groen in de wijk, ruimte voor lokale initiatiefnemers van onderaf en duurzaam ondernemen kwamen ter sprake”, vertelt Weening. “Zoals die inspirerende ondernemer die zegt waar het op staat en het gewoon doet, verlang ik ernaar dat duurzaamheid het nieuwe normaal wordt.”

De aanwezige politici waren Karsten Klein (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Robert van Asten (D66), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Rachid Guernaoui (Groep de Mos), Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), Martijn Balster (PvdA) en Boudewijn Revis (VVD). De bijeenkomst werd live uitgezonden op Den Haag TV.

Kijk hieronder naar de uitzending van de verkiezingsavond in het Nutshuis.