Kerkentour ‘Judas’ ook in Den Haag te zien

De Surinaams/Rotterdamse zanger Jeangu Macrooy, in 2017 doorgebroken met zijn hitsingle ‘High On You’ komt in mei naar Den Haag tijdens zijn kerkentour. Op die tour treedt hij op in acht Nederlandse kerken.

“Ik ben zelf niet religieus”, vertelt Jeangu in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Maar de akoestiek in kerken is heel bijzonder.” De kerkentour is niet het enige religieuze tintje voor Macrooy dit jaar. Op 29 maart speelt hij de rol van Judas in het jaarlijkse tv-spektakel ‘The Passion’ waarin aan de hand van Nederlandstalige muziek de laatste uren van Jezus Christus worden verteld. “Het is een ontzettende eer om in The Passion te mogen spelen”, aldus de zanger.

De Solo Kerk Tour van Jeangu Macrooy is tussen 11 mei en 1 juni in acht Nederlandse kerken. Op 19 mei speelt Macrooy in Den Haag, in de Nieuwe Kerk.

Foto: Rinse Fokkema

Luister hier naar het interview met Jeangu Macrooy op Den Haag FM.