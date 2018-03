Koninklijke Bibliotheek krijgt pornocollectie

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt verblijd met een grote collectie erotica en pornografie. Een particulier draagt zijn verzameling van ruim 1500 stukken vrijdagmiddag over.

Het gaat volgens de Koninklijke Bibliotheek om zeldzaam drukwerk dat verscheen sinds 1880. Bert Sliggers, verzamelaar en voormalig conservator van Teylers Museum in Haarlem, verzamelde al dit moois. “Sliggers heeft zijn collectie in meer dan dertig jaar opgebouwd en stelt er prijs op dat deze in een openbare instelling wordt opgenomen en beschikbaar komt voor wetenschap en onderzoek,” aldus de opgetogen bibliotheek.

De Koninklijke Bibliotheek bewaart één exemplaar van alle Nederlandse publicaties die zijn verschenen, dus ook van pornografische uitgaven. “Omdat men in het verleden echter terughoudend was in het bewaren van pornografie en erotica, zijn er met betrekking tot dit onderwerp lacunes in de collectie,” zegt de KB.