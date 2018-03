Liever Lokaal: De Hofpas, de leukste gratis voordeelpas van de regio Den Haag

Tekst: Bert Vink van De Hofpas

Den Haag FM en De Hofpas presenteren vanaf deze week de nieuwe rubriek Liever Lokaal. Elke vrijdag wordt aandacht geschonken aan lokale ondernemers, met reviews, blogs, leuke aanbiedingen, mooie verhalen en bijzondere acties.

De Hofpas is de gratis voordeelkaart voor alle inwoners van Den Haag en omstreken die korting geeft bij talloze aangesloten winkeliers, bedrijven, sportclubs en culturele organisaties. Het aanbod loopt uiteen van korting op ons dagelijks brood tot aan korting op de exclusieve tassen van onze eigen Haagse Omar Munie. Maar ook korting bij Floatcentra, restaurants, kledingzaken en nog veel meer. Inmiddels zijn meer dan 450 partners aangesloten en elke dag sluiten zich nieuwe partners aan.

Levendig en divers

De Hofpas draagt bij aan het levendig en divers houden van de vele winkelgebieden die de stad rijk is en daar doen we het voor! Want levendige buurten zijn belangrijk voor iedereen. We verbinden bewoners met winkeliers en inspireren iedereen om er vaker op uit te gaan en in de buurt te winkelen. Onze slogan is niet voor niets: Liever Lokaal. Doe je mee? De Hofpas is er voor iedereen en je kunt hem gratis aanvragen op www.dehofpas.nl.

