Meer dan 33.000 euro gedoneerd voor begrafenis Orlando

Vrienden en nabestaanden van de in Ypenburg gevonden Orlando Boldewijn (17) hebben meer dan 33.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld om de zeventienjarige Rotterdammer een bijzonder afscheid te geven.

Op een speciale internetpagina laat de organisatie weten waar dat geld aan besteed zal worden. Er komt een begrafenis “met veel liefde en veel muziek”. Ook willen de nabestaanden Orlando’s oma uit Suriname naar Nederland laten komen. Naast een kist, grafsteen en laatste rustplaats is het geld ook bedoeld om op een mooie locatie in Rotterdam zijn leven te vieren.

Het beoogde bedrag van 33.000 euro is dus gehaald. De organisatie belooft dat elke euro boven het streefbedrag zal worden gedoneerd aan een goed doel waar Orlando trots op zou zijn geweest. “Wij hielden allen ontzettend veel van hem en willen hem datgene geven wat hij verdient: het beste afscheid ooit.”

Vermissing

Orlando keerde op zondag 18 februari na een afspraakje in Den Haag niet terug naar huis. De man met wie de Rotterdamse jongen een afspraak had, heeft de politie verteld dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater in Ypenburg. Een week later sloeg de politie alarm omdat er rekening mee werd gehouden dat de jongen iets was overkomen. Maandag werd het lichaam van Orlando gevonden.