Metersgroot schilderij uit rookhok Kurhaus gestolen

Het metersgrote schilderij ‘Havana Dreams’ wat in het Louis Davids rooksalon van het Amrâth Kurhaus Hotel in Scheveningen hing, lijkt in rook te zijn opgegaan. “Wij stellen onszelf ook de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het is gestolen” Bedrijfsleider Marcel Bosman van het Amrâth Kurhaus Hotel snapt niet hoe de dieven het doek ongemerkt hebben kunnen meenemen. “Ze moeten langs de receptie.” Het Kurhaus looft voor de gouden tip een beloning uit.

“Ze hebben de camera’s weten te omzeilen. We kunnen ook niet precies zeggen wanneer het gebeurd is, want we komen niet elke dag in die rokersruimte.” Het doek van bijna twee meter breed werd in 1964 door schilder Guy Olivier in opdracht van het Kurhaus gemaakt. ‘Havana Dreams’ heeft naar verluid een waarde van zo’n 10.000 euro. Het stelt een aantal Cubanen voor: een man en drie vrouwen die genieten van heerlijk Cubaanse sigaren.

Bosman vermoedt dat het stuk begin februari uit het rooksalon werd gesmokkeld. “Het is een heel opvallend stuk, maar het hing er nog niet heel lang. Bezoekers die het rooksalon voor het eerst betreden, zullen dus geen grote witte plek op de muur zien.” Bosman wil de gouden tip “royaal” belonen. “De tipgever krijgt een overnachting in een prachtige suite, een uitgebreid diner én kaartjes voor The Lion King in het Circustheater.” Het hotel verzoekt tips door te geven via 070- 416 26 36 of via email info@amrathkurhaus.com.

Luister hier naar het interview met Marcel Bosman op Den Haag FM.