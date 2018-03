Kerkentour ‘Judas’ ook in Den Haag te zien

Milieudefensie: Ruime meerderheid Hagenaars wil minder auto’s in binnenstad

Bijna tachtig procent van de inwoners van onze stad wil dat vervuilende auto’s uit de binnenstad worden gemeden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Milieudefensie van onderzoeksbureau I&O Research. Ruim 3200 mensen uit de twintig grootste gemeenten hebben een online-enquête ingevuld.

Ruim zestig procent van de Hagenaars wil dat de gemeente meer doet aan de verbetering van luchtkwaliteit en het tegengaan van co2-uitstoot. Opvallend is wel, dat slechts dertig procent van de ondervraagde Hagenaars wil dat de parkeertarieven worden verhoogd en het aantal parkeerplekken wordt teruggeschroefd om die maatregel kracht bij te zetten.

“Het is opvallend hoeveel mensen klaar zijn met steden vol vervuilende auto’s. Dit is een aansporing voor gemeenten om tempo te maken”, zegt Anne Knol van Milieudefensie. ” De lokale politiek is nu aan zet. Zij moet de wensen van bewoners serieus nemen.”