Roze Règâhs winnen emancipatieprijs voor homo-acceptatie in het voetbal

Meer in

Supportersclub De Roze Règâhs heeft donderdag de eerste Haagse Kracht Award uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in ontvangst genomen. De prijs is een waarderingsprijs van D66 voor emancipatie- en diversiteitsinitiatieven. “We zijn er heel blij mee. Heel trots ook. Het motiveert ook om onze strijd voor te zetten”, reageerde Renate den Heijer van de roze ADO-fanclub.

Van Engelshoven sprak De Roze Règâhs tijdens de uitreiking vol lof toe. “Dankzij clubs als de Roze Règâhs zorgen wij ervoor dat mensen steeds meer overal zichzelf kunnen zijn. Wij hebben mensen als zij heel hard nodig. Helaas ook in 2018 nog. Want het zou al heel normaal moeten zijn. Maar ik ben ze heel erg dankbaar dat zij die voortrekkersrol vervullen.”

De roze supportersclub is in 2013 opgezet door een aantal lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender voetbalfans van ADO Den Haag. Ze komen geregeld samen en zijn de eerste voetbalfanclub met LHBTI-achtergrond. Lijsttrekker Robert van Asten (D66) benadrukt dat De Roze Règâhs een voorbeeld zijn voor andere clubs. “En het mooiste vind ik nog dat behalve dat ze dit doen bij ADO, ze ook bij andere clubs in heel Nederland proberen dit voor elkaar te krijgen. Dus extra goed werk.”