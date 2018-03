SP wil meer zonnepanelen op daken sociale huurwoningen

De SP in de gemeenteraad vindt dat de gemeente flink moet investeren in het plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen. “Waar mensen met een hoger inkomen subsidies kunnen krijgen voor elektrische auto’s of zonnepanelen, zien mensen met een kleinere portemonnee hun vaste lasten alleen maar stijgen”, zegt lijsttrekker Hanne Drost.

Wat de SP betreft komt hier na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verandering in. De partij wil dat de gemeente per jaar een miljoen investeert in het plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen. “Wij willen dat de gemeente buurtgewijs zonnepanelen op daken gaat plaatsen. In ruil voor het gebruik van dakruimte door de gemeente , worden de woningcorporaties zelf eigenaar van de zonnepanelen vanaf het moment dat de gemeente de investering in de panelen heeft terugverdiend.”

Door de regeling zou de gemeente bindende afspraken met de woningcorporaties kunnen maken waarbij de corporaties zich moeten toeleggen op het beter isoleren en verduurzamen van woningen, zonder dat de huren stijgen. “De woningcorporaties geven aan dat ze het geld voor het verduurzamen van woningen liever in isolatie dan in zonnepanelen steken, omdat dit meer CO2-winst oplevert. Een uitgelezen kans om juist als gemeente de handschoen op te pakken voor de verduurzaming van onze energielevering. Zo zien huurders hun vaste lasten dalen door beter geïsoleerde woningen, en maken we als gemeente belangrijke stappen om in 2030 klimaatneutraal te zijn.”