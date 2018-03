750 gezinnen in de kou door storing zeewarmtecentrale in Duindorp

VVD wil twee miljoen euro om trams vaker te laten rijden

Om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer echt een goed alternatief wordt voor de auto, wil de VVD in de Haagse gemeenteraad dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen meer geld wordt geinvesteerd in het OV. “Te beginnen met twee miljoen euro om ervoor te zorgen dat de trams meer kunnen gaan rijden”, zegt lijsttrekker Boudewijn revis.

“We willen ’s ochtends allemaal op tijd op ons werk komen, of dat nou met de auto, de fiets of met het OV is”, zegt Revis. “Maar om op tijd op jouw plaats van bestemming te komen met de tram, moet deze tram wel vaker gaan rijden; te beginnen met tram 11 en 19. Maar we willen dat alle trams in ieder geval zes keer per uur rijden, sowieso om de tien minuten en het liefst nog vaker.” Ook trams die tijdens de spits te vol zitten, wil de VVD vaker laten rijden, bijvoorbeeld lijn 3,4 en 9.

Revis: “Iedereen roept maar dat we met z’n allen vaker gebruik moeten maken van het OV, maar dat gaan we niet voor elkaar krijgen door dit alleen maar te blijven roepen. Dan moeten we ervoor zorgen dat het Haagse OV ook echt beter wordt. En we zetten een goede stap richting beter OV door de trams vaker te laten rijden.”