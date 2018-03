WINACTIE: Gratis naar Live On The Beach met Anouk

De Slag om het IJspaleis vanaf maandag op Den Haag TV

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart zendt Den Haag TV de komende twee weken de programmaserie De Slag om het IJspaleis uit.

In de tiendelige serie laat de Stichting Debatmeester je kennismaken met de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en zie hoe in de stad over Haagse vraagstukken wordt gedacht. Ook op de website van Den Haag FM kan je de komende weken kennismaken met de lijsttrekkers van de politieke partijen. Elke dag wordt een ander portret online geplaatst.

Vanaf maandag 5 maart kan je elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur naar het programma kijken. Het wordt, dan samen met het Haags TV Journaal, non-stop herhaald. De Slag om het IJspaleis wordt gemaakt door verschillende oud-medewerkers van Den Haag FM, waaronder Ivar Lingen, Theodore Pronk en Jorinda Teeuwen.