Stichting I’m Binck: “De ziel die De Binckhorst heeft, willen we meenemen”

Bedrijventerrein De Binckhorst wordt steeds meer een hippe plek om te wonen en te werken. De gemeente Den Haag is de belangrijkste aanjager van de transformatie van het gebied. Maar ook de Stichting I’m Binck speelt een grote rol als ‘bewaker van de kernwaarden’ van De Binckhorst. Sabrina Lindemann van de stichting was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

In de Stichting I’m Binck wordt samengewerkt door ondernemers, bedrijven en organisaties die in De Binckhorst actief zijn. Voor de stichting zijn kernwaarden als authenticiteit en duurzaamheid daarbij van grote waarde. “Waar we ons heel erg voor inzetten is dat je deze kernwaarden moet behouden en meenemen naar de toekomst”, vertelde Sabrina Lindemann op Den Haag FM. “Dat is best lastig. Je wilt er hier geen museum van maken. Maar het mag ook niet verdwijnen. Dan wordt het saai. De ziel die De Binckhorst heeft, willen we meenemen.”

Dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie kan Stichting I’m Binck een Stadslab opzetten. Samen met veertien andere gebieden in het land is De Binckhorst uitgeroepen als proeftuin voor vernieuwing. “We gaan uitzoeken hoe we onze kernwaarden zo concreet kunnen maken, dat het als leidraad kan dienen voor bijvoorbeeld de bouwbedrijven die hier gaan bouwen.” Sabrina Lindemann wijst daarbij ook op alle plannen voor woningbouw. “De vraag is hoe je dat kan doen terwijl je de balans houdt tussen werken en de nieuwe bewoners. Dat kan, maar dat moet je wel hele zorgvuldig doen.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Sabrina Lindemann op Den Haag FM.