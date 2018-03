Aandacht voor het Film Atelier in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het Film Atelier en de lezingenserie ‘Het alfabet van de Haagse bioscoopgeschiedenis’.

De liefde voor en kennis van film en geschiedenis zijn de rode draad in alle werkzaamheden binnen Film Atelier Den Haag, dat wordt gerund door Elisa Mutsaers. Zij is afgestudeerd historica en volgde daarnaast een vakopleiding filmconservering in de Verenigde Staten. Elisa vertelt in de studio over het Film Atelier en over de lezingenserie ‘Het alfabet van de Haagse bioscoopgeschiedenis’.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Herman van Beek en Marco Baaij.