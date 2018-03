Daniël Lohues en Maaike Ouboter in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Daniël Lohues en Maaike Ouboter (foto).

Singer-songwriters heb je gelukkig genoeg in Nederland. Daniël Lohues is een vaste waarde, bijna jaarlijks komt hij met een nieuw album vol prachtliedjes. Van zijn nieuwste plaat hoor je zondagavond zo’n mooi liedje. Een paar jaar terug doken er in een tv-talentenshow ineens een stel nieuwe singer-songwriters op, waarvan Maaike Ouboter, Judy Blank en Nielson deze week alle drie een nieuwe single hebben.

Meer verse releases zijn er van Meghan Trainor, Joan Baez, Everything Everything, Buffalo Tom, Sevdaliza, De La Soul (samen met Tom Misch) en een comebacksingle van Nellie McKay.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).