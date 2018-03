Groep de Mos: “Geef Bezuidenhout eindelijk de beloofde 500 parkeerplaatsen”

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad springt in de bres voor bewoners in Bezuidenhout die volgens de partij “helemaal horendol” worden van het zoeken naar een parkeerplaats.

Volgens het Wijkberaad Bezuidenhout zijn in 2011 door de toenmalige verkeerswethouder Peter Smit 500 parkeerplaatsen toegezegd. Maar zeven jaar later is daarvan nog geen enkele plek gerealiseerd. “Dit is onbehoorlijk bestuur”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos (grote foto). “Het stadsbestuur heeft 500 parkeerplaatsen beloofd en die moeten er nu als de wiedeweerga komen. En wel door middel van een ondergrondse parkeergarage bij het Stuyvesantplein.”

Groep de Mos heeft in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart staan dat er miljoenen euro’s moeten worden geinvesteerd in extra parkeervoorzieningen. De Mos: “Er zijn heel veel auto-onvriendelijke partijen in deze stad, die maar niet doorhebben dat heel veel mensen niet zonder auto kunnen, bijvoorbeeld omdat zij iedere dag naar hun werk moeten rijden. Daarom moeten we ook blijven investeren om het autogebruik te faciliteren.”