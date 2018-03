Havenkranen Laakhaven worden monument

De havenkranen in Laakhaven zijn gered. De kranen zijn aangewezen tot gemeentelijk monument en worden geconserveerd. De kranen zijn unieke Conrad-Stork kranen. Met de ene kraan werd jarenlang zand en grind gelost voor de betoncentrale Fabriton. De andere kraan aan de Calandkade was van bouwmaterialenhandel Verhulst.

De kranen worden komend voorjaar grondig schoongemaakt en opgeknapt. Bij het opnieuw schilderen worden de bedrijfskleuren van Fabriton en Verhulst aangehouden. De portaalkranen zijn tot gemeentelijk monument uitgeroepen vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van industrieel erfgoed uit de jaren zestig. Het heeft cultuurhistorische waarde als verwijzing naar de havengebonden activiteiten van de Petroleumhaven. Het zijn de twee laatste oorspronkelijke kranen van de Laakhaven en daarmee van zeldzame betekenis.

Gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij vroeg vorig jaar aan het stadsbestuur om behoud van de kranen. “Dit is goed nieuws. Behalve de RAC-hallen en Maakhaven is er veel gesloopt in Laakhaven. Fantastisch dat deze havenkranen nu ook blijven staan. Het is markant industrieel erfgoed en herinnert aan het industriële verleden van Laakhaven. Volgens kenners behoren de kranen tot de mooiste voorbeelden van havenkraanarchitectuur.”