@Inet: “Wij leveren internetdiensten zoals jij water uit de kraan krijgt”

Het in 2000 begonnen bedrijf @Inet ontwerpt, implementeert en levert producten en diensten aan bedrijven op het gebied van ICT. Directeur Mario van der Been was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Techniek staat voor niets. Wifi, laptops, tablets, smartphones, the internet of things en nog veel meer mobiele gadgets maken zakendoen steeds flexibeler. Overal en altijd toegang tot een bedrijfsnetwerk heeft veel voordelen. Alleen wie zorgt er binnen een organisatie voor een veilige en geruisloze werking van al deze moderne technologie?

“Wij leveren internetdiensten zoals jij water uit de kraan krijgt”, vertelde Mario van der Been op Den Haag FM. “Dat wil de klant. De klant wil niet over alle technische dingen geïnformeerd worden. Wij zorgen dat de continuïteit gecontinueerd wordt. Wij zorgen dat de klant ontzorgd wordt.” @Inet levert alleen aan bedrijven. “Consumentenproducten zitten in een prijsvlak waarmee je de problemen er altijd bijkoopt. Dat willen wij niet.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

